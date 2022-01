Liquidaties in Nederland werden vijf jaar geleden nog beschouwd als klungelig en ruw. Dit werd vooral onervaren schutters toegerekend. Uit een nieuwe studie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) dat donderdag verschijnt, blijkt dat dit beeld moet worden bijgesteld. Opdrachtgevers blijken vaak aan te sturen op een slordige werkwijze. Dat schrijft NRC op basis van het rapport.

Vergismoorden, liquidaties op klaarlichte dag, omstanders die gevaar lopen. Vluchtauto's die het niet doen, daders die er te voet vandoor gaan. In een eerder onderzoek van het WODC naar een liquidatiegolf die in 2012 begon na het verdwijnen van een grote lading cocaïne, werd deze werkwijze vooral de schutters toegerekend. Zij zouden onervaren zijn en neigen naar buitensporig geweld vanwege de grote beschikbaarheid van zware vuurwapens.

Maar in de afgelopen jaren zijn er heel wat liquidaties bijgekomen, waaronder de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces en zijn advocaat Derk Wiersum. Ook beschikt de politie over meer informatie uit grote hoeveelheden ontsleutelde PGP-berichten uit cryptotelefoons waarin criminelen liquidaties tot in detail bespreken. Het WODC interviewde onder meer twintig sleutelinformanten binnen politie en justitie. Uit het onderzoek blijkt dat de slordige werkwijze bij liquidaties kan komen door de rol van opdrachtgevers.

Liquidatie niet langer uiterste middel

Liquidatie is al langer niet meer het uiterste middel om conflicten tussen personen of criminele groepen te beslechten. Opsporingsfunctionarissen wijzen op het element van wraak en intimidatie. In toenemende mate komen afrekeningen binnen criminele groepen voor. Bijvoorbeeld als straf omdat iemand iets fout heeft gedaan of een risico vormt. De afrekencultuur binnen de eigen organisatie is de laatste jaren sterker geworden.

Intimidatie van omstanders

Liquidaties worden soms ook opzettelijk uitgevoerd in het bijzijn van familie en kinderen. Het risico voor omstanders werd eerder toegeschreven aan de onervarenheid van schutters. Maar uit onderschepte communicatie blijkt juist dat de opdrachtgever hier soms expres op aanstuurt, omwille van intimidatie.

Vermismoorden door sterkere taakverdeling

Bij het voorbereiden en uitvoeren van liquidaties wordt ook een sterkere taakverdeling gehanteerd. Dat leidt tot deeltaken. Schutters verkennen niet langer zelf de omgeving en het slachtoffer. Die taak ligt bij spotters. Op afstand worden schutters aangestuurd via korte cryptoberichten. Maar die informatieoverdracht gaat soms mis, wat kan leiden tot fouten bij de feitelijke uitvoering van de moord.