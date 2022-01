Joe Biden heeft dinsdag in een toespraak in de staat Georgia opgeroepen tot steun voor wetgeving die het stemrecht in de Verenigde Staten moet verbeteren. Wat wil de Amerikaanse president precies voor elkaar krijgen?

Biden verwijt sommige Amerikaanse staten dat die voor bepaalde bevolkingsgroepen het stemmen moeilijker willen maken. Twee wetsvoorstellen moeten het stemrecht in de Verenigde Staten beter beschermen. Het gaat om de Freedom to Vote Act. Volgens Biden beschermt die wet onpartijdige kiesmannen tegen intimidatie en inmenging. Ook de John Lewis Voting Rights Advancement Act moet kiezers beter beschermen en nationale standaarden vastleggen om de onderdrukking van het stemrecht te bestrijden. Maar de Democratische partij stuit op felle tegenstand van de Republikeinen.

Onder de bestaande regels is het moeilijk voor de Democraten om wetten goedgekeurd te krijgen. Het Amerikaanse Congres bestaat uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten een ruime meerderheid. Maar in de Senaat hebben ze 48 van de 100 zetels. De Democraten kunnen in principe rekenen op steun van twee onafhankelijke senatoren, waaronder Bernie Sanders.

Het pijnpunt ligt echter bij de 'filibuster'. Dat is een traditie in de Senaat dat elke senator bezwaar kan maken tegen de manier waarop een omstreden kwestie wordt afgehandeld. Één enkele senator kan zo de stemming over een wet uitstellen, vertragen of zelfs blokkeren. Op dit moment kan een filibuster alleen opgeheven worden als minstens zestig senatoren daarvoor stemmen. Die regel wil Biden opheffen, of in ieder geval opschorten. Zo krijgt het Congres de kans om de twee wetten die het stemrecht in de VS moeten beschermen, snel goed te keuren.

Biden sprak zich ook uit tegen 'gerrymandering'. Dat is het gebruik dat de partij die aan de macht is in een staat de grenzen van de kiesdistricten mag hertekenen. Dat gebeurt vaak op een manier waardoor de minderheid onmogelijk kan winnen in die districten.

"Ik zal niet toegeven, ik zal niet aarzelen", zei Biden onder meer in Atlanta, de geboorteplaats van Martin Luther King. "Ik zal uw stemrecht en onze democratie verdedigen tegen vijanden van binnen- en buitenaf."

De Democratische Senaatsleider Chuck Schumer zei dat de Senaat woensdag al kan stemmen over de hervormingen die Biden wil doorvoeren. Maar de verwachting is dat de Republikeinen de verandering van de regels fel zullen tegenwerken. De Republikeinse senator John Cornyn zei bijvoorbeeld: "Ze zullen niet slagen. Dit wordt weer een voorbeeld van president Biden en zijn partij die teveel beloven en niets waarmaken."