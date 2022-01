Het is bewolkt en er trekt een gebied met wolken en lichte regen over het land richting het zuidoosten. In het noordwesten klaart het op en is er mist mogelijk. Overdag blijft het overal droog.

Vooral in het westen en noordwesten is hier en daar de zon te zien en wordt het 7 graden. Op andere plekken is het bewolkter en komt regionaal (hardnekkige) mist voor. Het is daar 4 of 5 graden.

Donderdag is het rustig, droog en veelal grijs winterweer met grote kans op mist.

