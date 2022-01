Het was maandag duidelijk nog even wennen voor sommige bewindslieden op hun eerste dag als beëdigd minister of staatssecretaris. De een had vrees voor te gladde nieuwe schoenen op weg naar Paleis Noordeinde, de ander moest direct handelend optreden vanwege onrust in een Rotterdamse gevangenis.

Op de eerste werkdag van het kabinet-Rutte IV stond ook een eerste kennismaking met de parlementaire pers op de agenda.

"Excellentie? Het voelt ongemakkelijk als mensen me zo aanspreken", erkende de kersverse staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat (VVD) tegenover de journalisten op het ministerie van Algemene Zaken.

Hij had alvast een manier gevonden om dat voor de komende jaren te voorkomen . "Het is een beetje alsof ik tegen mijn zoontje zeg: word maar voor Ajax, dan wordt het uiteindelijk PSV. Dus misschien moet ik maar vragen aan mensen om mij excellentie te noemen."

Het was Van der Maat die vanwege nieuw schoeisel beducht was voor een uitglijder. "Het is gelukkig goed gegaan."

Hoekstra denkt banen te kunnen combinren: 'Leven in een andere tijd'

Het was een manier om kort kennis te maken, zo begon Micky Adriaansens (Economische Zaken) spontaan aan een voorstelrondje.

Er was natuurlijk ook genoeg reden om te vragen naar de actualiteit. Zoals bij de aanpak van de coronacrisis, de heropening voor het hoger onderwijs of de spanningen aan de grens tussen Oekraïne en Rusland.

"Vanzelfsprekend ligt op plaats één, twee en drie de situatie aan de grens van de Oekraieners", zei de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra over de stapel spoedklussen die op het departement op hem liggen te wachten.

Naast minister is hij ook vicepremier en blijft hij CDA-leider. Is dat wel te combineren? "Als Lubbers (minister-president tussen 1982 en 1994, red.) met vakantie was, belde hij eens in de zoveel uur naar het ministerie van Algemene Zaken om te vragen of er nog nieuws was, maar verder kon hij niet communiceren", zei Hoekstra.

"We leven nu in een tijd dat we allemaal toegang hebben tot apps en is het heel makkelijk om contact te houden." Ook om vanuit New York de CDA-afdeling in Eindhoven te overleggen, verzekerde hij.

Yesilgöz wacht nog op telefoontje van Wilders

VVD'er Dilan Yesilgöz-Zegerius kreeg direct nadat bekend werd dat zij justitieminister werd te maken met de gure wind die steeds vaker door de Tweede Kamer waait.

"Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen", tweette PVV-leider Geert Wilders op 30 december.

"Ik heb hem de dag erna gebeld", zei Yesilgöz daar tijdens de kennismaking over. "Die avond was ik nog iets te narrig." Ze kreeg hem niet te pakken. Op het appje met het verzoek om terug te bellen, heeft Wilders niet meer gereageerd.

Kuipers vroeg zichzelf af: 'Willen we dit wel?'

Gunay Uslu (D66) is als staatssecretaris voor Cultuur en Media beducht voor die verharding.

"Ik ken de Tweede Kamer van de buitenwereld. Het is wel hard", zei ze over de vergaderingen die ze heeft teruggelezen. "Ik moet me voorbereiden op de debatten, die zijn wel spannend voor mij."

Uslu was overigens nog geen lid van de partij, dat werd ze pas nadat ze als staatssecretaris werd gevraagd. "Ik stem wel D66."

Ook de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers stond even stil bij zijn zorgen over hoe politici vandaag de dag bejegend worden toen hij voor de post werd gevraagd door D66.

Zijn voorganger Hugo de Jonge, nu minister van Wonen, moest extra worden beveiligd na aanhoudende dreigementen. "Willen we dit wel?", zei Kuipers aan de keukentafel tegen zijn vrouw en kinderen.

Overigens liet Kuipers al anderhalf jaar geleden doorschemeren dat hij deze baan serieus zou overwegen als hij ervoor gevraagd zou worden.

De Jonge ook gelukkig met 'nummer twee' Wonen

De Jonge moest op zijn beurt nog even wennen aan zijn nieuwe baan op Volkshuisvesting.

"Ik ben gewend om programmatisch te werken. Dat zal ik ook op Volksgezondheid gewoon doen", antwoordde hij op een vraag wat men van hem als eerst verwacht kan worden. "U gaat nu naar Wonen", zei de verslaggeefster daarop.

De Jonge kon er zelf ook om lachen. Hij maakte er de afgelopen maanden geen geheim van dat hij graag door was gegaan als minister van Volksgezondheid. "Ik heb heel lang gedacht dat ik de klus wil afmaken die ik ben begonnen."

Maar de ministerspost ging naar D66 en na gesprekken met partijvoorzitter Marnix van Rij en partijleider Hoekstra, ziet De Jonge ook in dat het "gezond" is iets anders te gaan doen "en ruimte te maken" voor anderen.

Volkhuisvesting stond wel in zijn "topdrie", erkende De Jonge. Dat komt omdat de CDA'er graag het verschil zegt te willen maken voor mensen. Op dit moment kan dat zelfs meer met de portefeuille wonen dan met de verantwoordelijkheid voor het coronabeleid.

"Als je nu Ranking the stars doet over wat mensen het meest wakker houdt, dan is het denk ik de volkshuisvesting."