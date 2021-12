Ajax heeft woensdag mede door twee treffers van Sébastien Haller met ruime cijfers van Fortuna Sittard gewonnen. De Amsterdammers waren in de Johan Cruijff ArenA met 5-0 te sterk voor de Limburgers en gaan daardoor weer even aan kop in de Eredivisie.

Ajax heeft nu twee punten meer dan PSV, maar de Eindhovenaren komen donderdag nog thuis in actie tegen Go Ahead Eagles. Bij winst is de ploeg van trainer Roger Schmidt winterkampioen.

Na veertien minuten kwam Ajax al op 1-0 tegen Fortuna door een doelpunt van Daley Blind en acht minuten later verdubbelde Antony de voorsprong. Het bleef ondanks een overwicht voor het oppermachtige Ajax heel lang 2-0, tot Devyne Rensch in de 82e minuut de 3-0 maakte. Door doelpunten van Haller in de negentigste (penalty) en in de derde minuut van de extra tijd werd de uitslag nog groter.

Bovendien is Haller door die twee goals nu alleen topscorer van de Eredivisie met twaalf treffers. Feyenoorder Bryan Linssen, die donderdag tegen sc Heerenveen (0-3) een keer scoorde, staat op elf goals.

Eredivisie-speelronde 18 Dinsdag: Vitesse-PEC 1-0

Dinsdag: AZ-Groningen 1-0

Woensdag: Heerenveen-Feyenoord 0-3

Woensdag: Willem II-NEC 0-1

Woensdag: Heracles-Cambuur 1-1

Woensdag: Utrecht-Twente 1-1

Woensdag: Ajax-Fortuna 5-0

Donderdag: PSV-Go Ahead

Donderdag: Sparta-RKC

Klaassen krijgt basisplaats van Ten Hag

Eerder dit seizoen won Ajax al met 0-5 in Sittard en door de 5-0 in de ArenA sluit de ploeg van trainer Erik ten Hag het kalenderjaar op goede wijze af. Na de met 0-2 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord zei de coach al dat zijn spelers vermoeid waren en woensdagavond gaf hij dan ook wat andere spelers de kans.

Met Davy Klaassen en Rensch in de basis kwam de zege van Ajax geen moment in gevaar. Blind scoorde al in de veertiende minuut, nadat Dusan Tadic de bal net wel of net niet binnen het veld had gehouden. Na de 2-0 van Antony in de 22e minuut was het duel nagenoeg beslist. De Braziliaan dribbelde naar binnen en schoot in de verre hoek raak.

Ajax had vervolgens veel vaker kunnen scoren. Een treffer van Rensch werd afgekeurd omdat de bal over de achterlijn was geweest en Blind, Haller en Antony lieten kansen onbenut.

Emotie bij Rensch na doelpunt

Zo leek het slechts 2-0 te blijven, maar in de laatste tien minuten liep Ajax alsnog uit naar een grote zege. Op aangeven van Antony schoot Rensch binnen, waarna emotie zichtbaar was bij de verdediger, wiens oom onlangs overleed.

In de negentigste minuut verdiende invaller Kenneth Taylor een strafschop, die door Haller werd binnengeschoten (4-0). De Ivoriaan mocht aanleggen, omdat vaste nemer Tadic al gewisseld was.

Drie minuten later maakte Haller op aangeven van Jurriën Timber zijn tweede en zette zo de 5-0-eindstand op het scorebord in de ArenA.