Ajax heeft woensdag mede door twee treffers van Sébastien Haller met ruime cijfers van Fortuna Sittard gewonnen. De Amsterdammers waren met 5-0 te sterk voor de Limburgers en gaan daardoor weer even aan kop in de Eredivisie.

Ajax heeft nu twee punten meer dan PSV, maar dan de Eindhovenaren komen donderdag nog thuis in actie tegen Go Ahead Eagles. Bij winst is de ploeg van trainer Roger Schmidt winterkampioen.

Dit bericht wordt aangevuld.