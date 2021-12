Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs en Media) en demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Zorg en Preventie) verlaten de landelijke politiek bij het aantreden van het volgende kabinet. Dat heeft hun partij de ChristenUnie woensdag bekendgemaakt. Slob is klaar voor zijn vertrek, maar Blokhuis geeft aan dat hij langer had willen blijven.

Slob noemt het een voorrecht om zich te hebben mogen inzetten voor goed onderwijs, voor "de vrijheid van ouders om een school te kiezen die past bij de opvoeding, voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, voor veelkleurige media", aldus de minister.

Slob werd in 2001 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en was partijleider tussen 2011 en 2015. Als onderwijsminister kwam hij een jaar geleden onder vuur te liggen over homoseksualiteit op scholen. In eerste instantie steunde hij reformatorische scholen die ouders van leerlingen een verklaring voorlegden waarin stond dat zij homoseksualiteit afwijzen. Uiteindelijk noemde Slob de verklaringen toch "een brug te ver".

Blokhuis is sinds 2017 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook nam hij een deel van de taken over van de opgestapte minister Tamara van Ark (Medische Zorg). Hij maakte zich onder meer sterk voor het preventieakkoord, waarin onder andere afspraken werden gemaakt tegen roken, overgewicht en alcoholmisbruik. Voor 2017 werkte hij als wethouder in Apeldoorn.

Blokhuis: 'Had best willen doorgaan'

Blokhuis geeft bij zijn afscheid aan dat hij "best wel door had willen gaan". "Maar tegelijkertijd draait het niet om mij, maar om hoe we als partij het dienstbaarst kunnen zijn aan het land. Ik draag straks dan ook vol vertrouwen het stokje over aan een ander, aan een nieuwe generatie."

Partijleider Gert-Jan Segers noemt het "een voorrecht" dat hij met beiden "mocht optrekken".

In de huidige fase van de formatie worden de ministersposten van het nieuwe kabinet verdeeld. De CU laat niet weten wat de andere CU-bewindspersoon, Carola Schouten, gaat doen. Zij is nu demissionair minister van Landbouw en was tijdens de formatieonderhandelingen secondant van partijleider Segers.