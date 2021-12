Vanuit het noordoosten, waar het licht vriest, klaart het maandagochtend op. Op andere plekken in het land liggen de minima tussen de 1 en 3 graden.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Maandag overdag schijnt de zon van tijd tot tijd. In Groningen kan hardnekkige mist voorkomen.

Het wordt 4 tot 7 graden, maar op plekken waar het mistig is, is het frisser. In de avond klaart het verder op en gaat het vrijwel overal vriezen.

De minima in de nacht naar dinsdag liggen tussen -2 en -5 en er kan mist ontstaan. Dinsdag overdag is die mist mogelijk hardnekkig en dan komt het kwik maar net boven 0.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.