Zondag vroeg in de ochtend ligt de temperatuur rond de 6 graden. Op sommige plekken kan het mistig worden. Overdag verandert er weinig en blijft het bewolkt.

Het wordt 8 of 9 graden en er waait een matige noorden- of noordwestenwind. Aan het einde van de dag kan de zon in het noorden even doorbreken.

In de nacht van zondag op maandag klaart het op en wordt het ook kouder. Maandag zien we regelmatig zon en wordt het 6 graden.

