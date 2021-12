Het is dit weekend vrij zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur stijgt naar 8 tot 10 graden. Het is grijs en bewolkt en soms spettert het wat.

Zaterdagochtend verandert er weinig in het weerbeeld. Er staat nauwelijks wind, het is grijs en bewolkt en op veel plaatsen ook nevelig en mistig.

Ook in de middag is het grijs en bewolkt, maar de mist verdwijnt op de meeste plaatsen in het land. Uit dikkere bewolking in met name het oosten kan wat lichte (mot)regen vallen. Er staat weinig wind.

De temperatuur loopt op naar 9 of 10 graden en daarmee is het nog altijd vrij zacht voor de tijd van het jaar. Temperaturen van een graad of 6 zijn in deze tijd van het jaar gebruikelijk.

Zaterdagavond- en nacht is het grijs. Er waait een zwakke tot matige en in het Waddengebied soms vrij krachtige noordwestenwind en daardoor is de mistkans net wat kleiner. De temperatuur daalt naar 5 tot 6 graden.