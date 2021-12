Het is vrijdag grijs en bewolkt en dat is ook het weerbeeld dat we in het weekend houden. De temperatuur komt tot en met zondag uit op 8 tot 10 graden.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Vrijdagochtend is het grijs en bewolkt. Er staat weinig wind, die uit het noorden komt. Op veel plaatsen is het nevelig en regionaal komt ook (dichte) mist voor.

Vrijdagmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en nevelig. In het zuidoosten kan de zon af en toe doorbreken. De wind blijft zwak en het wordt maximaal 9 of 10 graden.

Ook vrijdagavond en -nacht blijft het overwegend bewolkt met nevel en lokaal mist. In het noorden kan het opklaren. De temperatuur daalt, bij weinig wind, naar 6-7 graden.