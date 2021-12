Bekijk de uitleg over feiten en fabels rond de coronavaccin in het Engels, Pools, Turks en Arabisch.

Korona aşısı hakkında doğrular ve yanlışlar nelerdir?

Korona aşısı kısır olmanıza neden olabilir mi? Aşı güvensiz midir? Aşı olduğunuzda başkalarını da koruyor musunuz? Korona aşısı %100 faydalı mıdır? Korona aşısı hakkında duyduğunuz her şey doğru değildir. En önemli gerçekler ve masallar= bunlardır.

ما هو الصحيح فيما يُقال بشأن لقاح كورونا وما هو غير الصحيح؟

هل يمكن أن تُصاب بالعقم بسبب الحصول على لقاح كورونا؟ هل اللقاح غير آمن؟ هل تحمي أشخاص آخرين أيضًا عندما تحصل على اللقاح؟ هل يوفر لقاح كورونا الحماية بنسبة 100٪؟ ليس كل ما تسمعه عن لقاح كورونا صحيحًا. هذه هي أهم الحقائق والخرافات.

Co jest prawdą a co nie o szczepieniu przeciw koronie?

Czy można stać się niepłodnym od szczepionki przeciw koronie? Czy szczepionka jest bezpieczna? Czy szczepiąc się chronisz też innych? Czy szczepionka przeciw koronie pomaga w 100%? Nie wszystko co się słyszy o szczepionce przeciw koronie, jest prawdą. Oto najważniejsze fakty i mity.

Corona vaccine statements: true or false?

Does the COVID-19 vaccine cause infertility? Does the vaccine put your health at risk? Do you also protect others if you get vaccinated? Are you 100% protected with the COVID-19 vaccine? Not everything you hear about the COVID-19 vaccine is true. The most important facts and fiction can be found in this video.