Politiek verslaggevers Priscilla Slomp en Edo van der Goot hebben donderdagmiddag jullie vragen over het coalitieakkoord beantwoord. We zetten de tien interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Piet_R: Als je niet geleend hebt in het leenstelsel maar heel veel gewerkt hebt om geen leenschuld op te bouwen, word je dan ook gecompenseerd?

Priscilla: "Alle studenten die geen basisbeurs hebben gehad, of die in het studiejaar 2022/2023 nog niet krijgen, krijgen de keuze tussen korting op hun studieschuld en een studievoucher. Als je niet hebt geleend, kun je dus nog wel voor die laatste optie gaan."

Jos_van_Boxtel: Hoe zit het met de gepensioneerden. Krijgen zij ook iets extra's van het nieuwe kabinet?

Edo: "De AOW wordt in tegenstelling tot het minimumloon niet verhoogd. Normaal zijn die twee gekoppeld. Ouderen krijgen compensatie via een hogere ouderenkorting."

"Het kabinet gaat niet over de aanvullende pensioenen: dat is aan de werkgevers en werknemers die ervoor betalen. De overheid stelt wel de regels voor de pensioenen vast. Het recent gesloten pensioenakkoord wordt uitgevoerd."

Neem_je_verantwoordelijkheid: Zijn er nog interessante verschillen tussen het coalitieakkoord en het formatiedocument dat Segers in de trein liet liggen?

Edo: "Een belangrijk verschil is dat er in het 'treindocument' van VVD en CDA niets werd geschreven over medisch-ethische kwesties. Dat hebben die partijen aan D66 en ChristenUnie overgelaten - de partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan in dit dossier."

Waar_zijn_we_mee_bezig: Hoe kijkt de nieuwe regering naar de toestroom van migranten in relatie tot de hoeveelheid beschikbare woningen en de maatschappelijke druk die dit oplevert?

Priscilla: "Alleen statushouders moeten in Nederland een woning krijgen. Elke gemeente moet jaarlijks een bepaald aantal statushouders een woning toebedelen (met uitzondering van de Waddeneilanden), maar ze krijgen sinds 2017 niet meer standaard voorrang."

"De coalitie wil deze statushouders vooral gaan huisvesten in tijdelijke woningen. De procedures voor het plaatsen van deze woningen worden daarom vergemakkelijkt. Er kan dan worden gedacht aan de transformatie van kantoren tot woningen, containerwoningen of een ander type flexwoning."

Guy_Verplofstadt: Waarom wordt rekeningrijden aangekondigd voor 2030? Dat is minstens vijf jaar na het einde van dit kabinet. Wat is daar het praktische idee achter? Om het taboe te doorbreken?

Edo: "Dat het pas in 2030 wordt ingevoerd, kun je zien als een tegemoetkoming voor de VVD. Die partij gruwelt van rekeningrijden en heeft het jarenlang kunnen tegenhouden, maar komt er nu niet meer onderuit."

"Er komen namelijk steeds meer elektrische auto's bij, die nu nog voor een groot deel worden ontzien wat betreft autobelastingen. Stel dat we in de toekomst alleen nog maar elektrisch rijden, dan loopt de overheid te veel belasting mis."

"Voor D66 is het juist belangrijk: die partij had het over 'het taboe dat wordt doorbroken'. Geen praktische reden dus, maar een politiek akkoordje."

Maria_Balaura: Per wanneer wordt de jubelton precies afgeschaft? Is dit in 2022 al? Of gaat dat gefaseerd? Waar moet je rekening mee houden als je in 2022 een huis wil kopen?

Priscilla: "Het is nog onduidelijk per wanneer die wordt afgeschaft. Daarover staat niets in het coalitieakkoord. Maar het is niet aannemelijk dat dit al in 2022 gaat gebeuren."

"Het kabinet wil starters op de woningmarkt verder gaan helpen om een woning te kopen, maar hoe het dit wil gaan doen is nog niet bekend. Als voorbeeld noemt het een nieuwe vorm van premie A-woningen. Dit was jaren geleden een soort inkomensafhankelijke subsidie die je kreeg voor het kopen van een eerste huis. Maar of dit echt wordt ingevoerd, en per wanneer, is niet duidelijk."

"De coalitie wil namelijk ook voorkomen dat de woningprijzen daardoor extra gaan stijgen. In 2022 zal er dus nog weinig veranderen waarmee je rekening moet houden bij het kopen van een huis."

Mz87: Er komen twee nieuwe ministerposten bij. Is ook al bekend of er nieuwe departementen worden opgericht?

Edo: "Er komen er zelfs veel meer bij: het nieuwe kabinet telt maar liefst twintig ministers (en negen staatssecretarissen). Het vorige kabinet had twaalf ministers."

"We weten in ieder geval dat de ministerspost Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO) nieuw is. De verdere invulling van het kabinet wordt over twee weken bekendgemaakt."

Vraag via Instagram: Kan iemand anders dan Rutte nog premier worden?

Priscilla: "Dat is zeer onwaarschijnlijk. Tijdens het formatiedebat, dat vandaag gehouden wordt in de Tweede Kamer, heeft de coalitie Rutte aangewezen als formateur. Dat betekent dat hij, als beoogd premier, de komende tijd zijn kabinet mag gaan samenstellen."

TheMC: Ik vraag me af wat het verschil is met het vorige kabinet. Het nieuwe elan. Hoe zorgt dit kabinet ervoor dat de beloftes worden waargemaakt? Waar kunnen we dat aan merken?

Edo: "Op het eerste gezicht wordt het dezelfde premier (Rutte) die een coalitie vormt met dezelfde partijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie)."

"Of beloftes waargemaakt worden, kun je altijd pas achteraf beoordelen. De partijleiders van de vier coalitiepartijen waren gister bij de presentatie opvallend ingetogen, misschien wel juist omdat ze zich realiseren dat ze de schijn tegen hebben als ze zeggen dat er een nieuw kabinet zit."

"Eerst zien, dan geloven, weten ook deze politici. 'Geen reden om trots te zijn', zei D66-leider Sigrid Kaag dan ook."

Wendy_D: Hoe gaat het nieuwe kabinet ervoor zorgen dat de werkdruk onder zorgpersoneel gezond wordt, het ziekteverzuim stelselmatig aangepakt wordt en werken in de zorg een aantrekkelijk beroep wordt?

Edo: "Het kabinet heeft de lonen van het zorgpersoneel verhoogd, ook met eenmalige bonussen. Afgelopen september kwam daar onder druk van de oppositie nog zo'n 675 miljoen euro per jaar bij, waardoor de lonen met ongeveer 1,5 procent stijgen."

"Maar dat is niet voor iedereen genoeg. De werkdruk is immens hoog, en dat blijft ook zo. Veel zorgmedewerkers kiezen dan ook voor een andere baan. De uitstroom is een groot probleem bij het bestrijden van de coronacrisis."

"Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft een pakket aan maatregelen aangekondigd om personeel te behouden en mensen aan te trekken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar gratis kinderopvang voor medewerkers, gratis parkeergelegenheid bij de ziekenhuizen, reiskostenvergoeding, investeringen in fysieke en mentale gezondheid en vergroting van het aantal zijinstromers."