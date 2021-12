Thierry Baudet moet uitspraken waarin hij de coronamaatregelen van het demissionaire kabinet vergelijkt met de Holocaust verwijderen van sociale media. Dat bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam woensdag in een kort geding.

De zaak tegen de Forum voor Democratie-voorman was aangespannen door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Centraal Joods Overleg en vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. De rechter deed direct uitspraak omdat ze zag dat de zaak tot maatschappelijke onrust leidt.

Naast dat hij de berichten moet verwijderen, mag Baudet beeldmateriaal van de Holocaust niet langer gebruiken in het kader van het coronadebat. De rechter wees de vorderingen van de eisers toe en verklaarde de betreffende tweets van Baudet onrechtmatig. "U heeft zich onnodig grievend uitgelaten jegens slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust", oordeelde de rechter. "Het recht op de vrijheid van meningsuiting voor een volksvertegenwoordiger is niet onbegrensd."

De politicus deed de uitspraken in november via sociale media. Hij zei onder meer dat ongevaccineerden "de nieuwe Joden" zijn en dat "de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi's en NSB'ers zijn".

Baudet plaatste ook drie foto's naast elkaar: een van een kind met een Jodenster dat wacht op deportatie, een waarmee hij suggereerde dat een ongevaccineerd kind niet naar een Sinterklaasfeest mocht en een van een kind dat na zwemles buiten wordt afgedroogd.

De Joodse organisaties noemden de vergelijkingen ernstig beledigend en onnodig grievend voor de slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden.

Holocaustoverlevende houdt emotioneel betoog

Een van de eisers, de 84-jarige Majer Tugendhaft, vertelde geëmotioneerd hoe hij tijdens de oorlog als kind rondzwierf in Limburg en zwaar werd mishandeld. Zijn vrouw Myrna (84), ook aanwezig, zag in Sobibór hoe haar moeder in een naamloos graf werd gesmeten. Tugendhaft vertelde de rechter dat hij 's nachts wakker ligt van de uitlatingen van Baudet. "Het komt bij ons heel hard binnen."

Een andere overlevende, Rudi Cortissos, zei dat hij zich als overlevende gekrenkt, beledigd en vernederd voelt door Baudets vergelijkingen. "Ik snap niet waarom Baudet deze vergelijkingen moet maken om zijn punt te maken."

Na afloop van de zitting zei Myrna Tugendhaft blij te zijn met de uitspraak. "Alleen was ik nooit een zaak begonnen, maar samen met de twee Joodse organisatie wel. Het is voor mij heel belangrijk dat de rechter hier een streep trekt." Ook Ronny Naftanil van het Centraal Joods Overleg is tevreden. "De rechter stelt een grens: tot zover en niet verder. Je kan niet met je laten sollen als Joodse gemeenschap, zeker niet over de ruggen van oorlogsslachtoffers. Wat Baudet doet, is zo kwetsend en zo pijnlijk. Politici kunnen niet altijd maar alles zeggen, dat is nu vastgesteld."

Baudet toonde zich na afloop "verbijsterd" over de uitspraak, maar kondigde wel aan de Twitter-berichten te verwijderen. Hij wil echter ook in hoger beroep tegen de uitspraak.