Er pakken zich woensdag veel wolken samen en vooral in het zuiden en midden van het land valt af en toe wat regen of motregen.

In het noorden is het bijna voortdurend droog. 's Middags kan de zon zich daar zelfs even laten zien.

De relatief hoge temperatuur van de afgelopen dagen zet zich nog even voort. Het wordt 9 of 10 graden en er staat een matige zuidwestenwind kracht 3 tot 4.