Alle reizigers uit de Europese Unie die Italië binnen willen, moeten vanaf donderdag een negatieve coronatest kunnen overleggen. De maatregel geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Dat heeft de Italiaanse premier Mario Draghi dinsdag bekendgemaakt.

Reizigers die niet gevaccineerd zijn, moeten na aankomst vijf dagen in quarantaine. De maatregelen gelden tot 31 januari.

Ook is besloten de noodbevoegdheden die de regering heeft te verlengen tot 31 maart. Die bevoegdheden, die eind dit jaar aflopen, maken het makkelijker om nieuwe wetgeving in te voeren in de strijd tegen het coronavirus.

Italië is niet het eerste land dat een negatieve coronatest verplicht stelt voor reizigers uit de EU. In november bepaalde Portugal dat iedereen die per vliegtuig het land binnenkomt een negatieve test moet kunnen overleggen, dus ook mensen die volledig gevaccineerd zijn.