Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam moeten verplicht asielzoekers gaan opvangen. Het kabinet heeft besloten deze plekken aan te wijzen, vanwege de aanhoudende instroom van asielzoekers, schrijven demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

In de plekken moeten voor het einde van het jaar ten minste 2.000 opvangplekken komen.

De afgelopen tijd werd geprobeerd om gemeenten ertoe te bewegen zelf met plekken te komen, maar dat lukte niet voldoende. Daarom wordt nu deze stap genomen. De bewindspersonen schrijven dat het "niet valt uit te sluiten dat mogelijk binnenkort ook aan andere gemeenten een aanwijzing gegeven zal worden".

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat nu met de aangewezen gemeenten kijken hoe de opvang er precies uit komt te zien, en wat de exacte startdatum wordt.

Acute noodopvang zijn opvangplekken die voor langere tijd, ten minste een aantal maanden, worden ingericht. Het is "een laatste middel om de inzet van crisisnoodopvang te voorkomen", aldus Ollongren en Broekers-Knol. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om sporthallen met veldbedden, en moeten asielzoekers bovendien elke week verhuizen.

"Gezien het huidige tekort aan opvangplekken is de kans groot dat asielzoekers" dan voor langere tijd elke week moeten verhuizen. "Dit is voor gemeenten, inwoners en asielzoekers een zeer onwenselijke situatie die geen stabiliteit biedt."

De bewindspersonen erkennen "dat dit een vergaande stap is, ook in de bestuurlijke samenwerking. De actuele noodsituatie maakt dat weliswaar noodzakelijk, maar daarmee niet eenvoudiger. Wij zullen alles in het werk stellen om dit zo goed mogelijk vorm te geven en te ondersteunen".