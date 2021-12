De twee eigenaren van bedrijven ChickFriend en ChickClean moeten 371.000 euro aan criminele winst aan de Nederlandse Staat afdragen. Het schoonmaken van stallen met de insecticide fipronil leidde in de zomer van 2017 tot de vernietiging van miljoenen eieren.

De fipronilaffaire wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als een van de grootste fraudes in de Nederlandse voedselindustrie. De schade voor de sector wordt inmiddels geschat op 30 miljoen euro. De twee eigenaren van de bedrijven, de 35-jarige Martin van de B. uit Barneveld en de 28-jarige Mathijs IJ. uit Nederhemert, werden in april in Zwolle veroordeeld tot elk een jaar celstraf voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid.

In een aparte procedure eiste het OM dat het duo 3,7 ton aan de Staat moet afdragen. ChickFriend en ChickClean maakten samen deze winst met het schoonmaken van stallen van pluimveebedrijven met het in de voedselindustrie verboden bestrijdingsmiddel.

De verdediging had de rechters gevraagd rekening te houden met de rechten van de boeren die in een andere procedure schuldeisers zijn. Elke ton die de veroordeelden aan de Staat afdragen, krijgen de boeren niet, was hun redenatie. De rechtbank ging daarin niet mee. Vooropstaat dat "misdaad niet mag lonen" en dat daarom de maatschappij er een groot belang bij heeft dat de veroordeelden niet vrijelijk kunnen beschikken over de winst.

De criminele winst die ze moeten betalen, is gelijk aan de berekening van het Openbaar Ministerie.