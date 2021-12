Maandagochtend begint in het zuiden en zuidwesten van het land met dichte mist. Het KNMI heeft voor dit deel van het land code geel afgekondigd. In de avond wordt vooral in het oosten sneeuw verwacht, waardoor het instituut ook een waarschuwing voor gladheid heeft uitgegeven.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

De dichte mist trekt halverwege de ochtend weer weg. Overdag wordt het overwegend droog met lokaal wat zon in het westen. Er staat een aantrekkende zuidelijke wind en het wordt 3 tot 5 graden.

In de avond trekt een neerslagzone vanuit het westen over het land. In het oosten is kans op natte sneeuw, waarbij het lokaal en tijdelijk wit kan worden. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Het KNMI verwacht dat het daardoor op sommige plekken glad gaat worden en adviseert verkeersdeelnemers hun rijgedrag aan te passen.

Dinsdag begint de dag met zon, maar in de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 5 tot 7 graden. In de avond gaat het weer regenen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.