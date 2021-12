Het blijft donderdag wisselend bewolkt met buien. Aan zee kan het onweren, hagelen en zijn er vanochtend zware windstoten. Vanmiddag neemt het aantal buien tijdelijk af.

Bij een matige tot krachtige noordwestenwind wordt het 4 tot 7 graden.

Vanavond trekken nieuwe buien over, in de nacht is het vrijwel droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 1 graad in het westen tot -2 graden in het oosten en zuidoosten.

Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. Uiteindelijk valt op steeds meer plaatsen neerslag.

