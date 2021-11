De omikronvariant van het coronavirus was een week eerder in Nederland dan tot nog toe bekend was. Twee mensen die op 19 en 23 november bij een GGD zijn getest, blijken met de zorgwekkende variant besmet te zijn.

Volgens het RIVM is nog niet duidelijk of de twee personen om wie het gaat laatst in het zuiden van Afrika waren. De omikronvariant werd eerder gevonden bij veertien mensen die vrijdag met het vliegtuig vanuit Zuid-Afrika terugkwamen naar Nederland.

De testmonsters zijn afkomstig van het laboratorium Saltro in Utrecht. Ze bevatten een afwijking in het zogeheten spike-eiwit van het virus. "Daardoor ontstond het vermoeden dat het om de omikronvariant ging", aldus het RIVM. Nader onderzoek naar het erfelijk materiaal van het virus bevestigde dat.

Het RIVM heeft de GGD's waar de testen zijn afgenomen geïnformeerd. Zij informeren de mensen om wie het gaat en doen bron- en contactonderzoek.

RIVM onderzoekt monsters op aanwezigheid van nieuwe variant

Met verschillende onderzoeken houdt het RIVM de verspreiding van de nieuwe variant in de gaten. Die is mogelijk besmettelijker dan de deltavariant, die vooralsnog dominant is in Nederland. De neus- en keelmonsters van mensen die onlangs in zuidelijk Afrika zijn geweest, worden onderzocht op de aanwezigheid van de nieuwe variant. Dat gebeurt nu ook met oudere monsters.

Het RIVM verwacht volgende week dinsdag meer informatie over de omikronvariant te kunnen geven.