Vandaag is het grijs, grauw, regenachtig en bewolkt. Vooral 's ochtends valt er regen. Wel is de lucht een stuk zachter dan de afgelopen dagen: het wordt 9 tot 11 graden.

Er staat stevige wind uit het westen en zuidwesten en er is kans op zware windstoten.

Later op de dag wordt het in het noorden wat droger. Misschien laat de zon zich daar even zien.