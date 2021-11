Vooral in de kustgebieden zijn er stevige buien met hagel en onweer op deze koele zondag.

Dieper landinwaarts kan er natte sneeuw vallen. In de Limburgse heuvels en ook op de Veluwe blijft een dun laagje sneeuw wellicht even liggen.

De zon kan af en toe doorbreken in het noorden en westen, maar het blijft buiïg. De temperatuur varieert van 4 graden in Vijlen tot 6 graden in Scheveningen. Er staat een matige wind.