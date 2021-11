Vier medewerkers van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zijn met spoed ondergedoken uit vrees voor een gewelddadige actie. Dit deden zij op 9 oktober, een dag nadat het Openbaar Ministerie (OM) bekendmaakte dat Ridouan T. een ontsnappingspoging had voorbereid, meldt NRC.

Het OM had aanwijzingen dat Taghi vóór de zijn eventuele uitbraakpoging op zoek was "naar adresgegevens van gevangenispersoneel". Uit informatie die NRC heeft ingezien, blijkt dat de namen van de vier medewerkers op een lijst stonden en dat zij mede daarom in veiligheid zijn gebracht. Het bestaan van die lijst is tegenover NRC bevestigd door bronnen die goed van het dossier-Taghi op de hoogte zijn.

De concrete dreiging aan het adres van de vier EBI-medewerkers heeft onder het gevangenispersoneel tot grote onrust geleid. Al voordat het nieuws over Taghi’s uitbraakpoging bekend werd, had het personeel gevraagd om extra maatregelen. Zo wilden ze maskers dragen om te voorkomen dat Taghi en andere verdachten hun identiteit konden achterhalen.

Eerder deze week meldde actualiteitenprogramma EenVandaag dat de bewakers van Ridouan T. inmiddels bivakmutsen dragen. Het OM verdenkt de neef van Ridouan T., de advocaat Youssef T., ervan dat hij boodschappen naar de buitenwereld overbracht. Daarnaast zou de advocaat ook op zoek zijn geweest naar gegevens van EBI-medewerkers om hen daarmee onder druk te kunnen zetten.