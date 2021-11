Net als in de nacht zijn er ook overdag veel wolken. Op de meeste plaatsen blijft het bewolkt en nevelig. Regionaal is de mist zelfs zeer hardnekkig.

Aan de kust kan er een buitje vallen. Daar kan de temperatuur oplopen tot 9 graden. Er staat weinig wind.

In het binnenland is het met 6 graden aanzienlijk koeler. In Limburg breekt in de middag de zon nog even door.