Van alle bedrijven in de Rotterdamse haven kreeg ProRail het vaakst straf voor overtreding van de milieuwetten. Vanwege gevaarlijke situaties kreeg de spoorwegbeheerder in 2021 tot nu toe twaalf keer een last onder dwangsom of een boete opgelegd, schrijft NRC. In 2020 werd ProRail negen keer gestraft.

De regionale toezichthouder DCMR controleert zo'n 26.000 bedrijven. ProRail, waarvan de staat de enige aandeelhouder is, lijkt het bonter te maken dan de rest. Uit cijfers van DCMR Milieudienst Rijnmond blijkt volgens NRC dat andere bedrijven jaarlijks hoogstens twee keer worden bestraft.

De omgevingsdienst legt ProRail al sinds 2017 boetes en dwangsommen op, maar het bedrijf blijft slecht presteren. Daan Molenaar, directeur Toezicht en Handhaving van DCMR: "We hebben gezien dat ProRail sterk focust op de veiligheid van het spoor, de veiligheid van de omgeving is meer een blinde vlek."

Het schort aan de brandveiligheid

ProRail beheert in de haven vijf emplacementen – Botlek, Kijfhoek, Waalhaven, Europoort en Pernis – waar regelmatig treinen met chemische stoffen rondrijden. Net als in 2020 schort het ook dit jaar aan de brandveiligheid. Ook kunnen onbevoegden soms ongecontroleerd het terrein op lopen.

In de Waalhaven en Botlek werkt ProRail met ongekeurde koelinstallaties en slecht onderhouden opslagtanks. Tankplaatsen voldoen soms niet aan de eisen, waardoor stoffen kunnen weglekken, volgens inspecties van DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

ProRail erkent via een woordvoerder dat in het verleden zaken niet goed zijn gegaan. De woordvoerder zegt tegen NRC dat er hard wordt gewerkt aan verbetering, maar "om hiervan alle effecten te zien is meer tijd nodig en is niet iedere verbetering meteen zichtbaar voor de buitenwereld. (...) sommige problematiek is weerbarstiger dan de ander en niet direct op te lossen.”