Als de coronamaatregelen langer dan drie weken duren, dan moeten bedrijven een beroep kunnen doen op loonsteun van de overheid. Dat vinden de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De coalitiepartijen zullen woensdag pleiten voor terugkeer van de zogenoemde NOW-regeling tijdens een debat over het economisch steunpakket, bevestigen zij na berichtgeving door de NOS.

"Als deze beperkingen langer gaan duren dan de aangekondigde drie weken, dan is extra steun voor ondernemers nodig", zegt VVD'er Thierry Aartsen. "In dat geval moet de loonsteun terugkomen en uitstel van belasting weer mogelijk worden."

"We moeten ondernemers helpen", vindt D66-Kamerlid Romke de Jong. "Anders gaan gezonde bedrijven die worden getroffen door coronamaatregelen kapot. Dat is niet eerlijk." Ook hij ziet graag uitstel van belastingen. Volgens de D66'er kan je "niet van ondernemers verwachten dat ze belasting terug gaan betalen, terwijl ze tegelijkertijd nieuwe steun moeten aanvragen".

Het kabinet zei reeds eerder dat de loonsubsidie mogelijk is als de 'milde lockdown' langer duurt. "Mocht het tegenvallen, mocht het toch langer duren dan drie weken, dan hebben we in onze achterzak onze instrumenten, waaronder de NOW", zei minister Stef Blok (Economische Zaken) op de dag dat het kabinet de steunregelingen bekendmaakte.