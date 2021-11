Er zitten weer veel te veel asielzoekers in de opvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens ingewijden verblijven er zeshonderd mensen te veel, meldt RTV Noord. Begin oktober waren er zevenhonderd personen teveel in het centrum; die situatie leidde tot vechtpartijen en ingrijpen van de ME.

De opvang van Ter Apel heeft plaats voor tweeduizend asielzoekers, maar dinsdagavond zouden er 2.600 personen zijn opgenomen, van wie 550 in tenten die slechts ruimte hebben voor de helft van dat aantal.

Medio oktober noemde burgemeester Jaap Velema van Westerwolde de situatie in de nachtopvang kritiek. Daarop bracht demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol een bezoek aan het overvolle centrum.

Velema gaf maandag toe dat het aantal personen in het centrum opnieuw oploopt, maar noemde geen exacte aantallen. In gesprek met RTV Noord noemt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) evenmin aantallen.

In elk geval is overduidelijk dat er honderden asielzoekers te veel worden opgevangen in Ter Apel. De situatie zou die van oktober echter nog niet benaderen "Maar wel in die richting", zegt COA-woordvoerder Sonja Kloppenburg.

COA zocht voor eind november nog zeshonderd extra plekken, maar het is onduidelijk hoeveel er zijn gevonden. "We zetten weer alles op alles om op zeer korte termijn toch voldoende noodlocaties te hebben, desnoods door veldbedden in grotere locaties te zetten, waarover we nu met gemeenten in gesprek zijn', zegt de COA-woordvoerder.

Westerwolde legt dwangsommen op van 20.000 euro per dag

Ondertussen zet de gemeente Westerwolde het COA extra onder druk door dwangsommen van 20.000 euro per dag op te leggen bij overschrijding van het maximaal aantal asielzoekers in de tenten van de nachtopvang.

Uit een GGD-rapport, dat recent in handen kwam van RTV Noord, blijkt dat het in de tenten schort aan hygiëne. Zo was er geen zeep bij de toiletten en zouden er kakkerlakken zijn gezien in de opslagruimte. Die situatie zorgt voor een verhoogd risico op verspreiding van corona, diarree of een andere besmettelijke ziekte.

Het COA heeft net bekendgemaakt dat het volgend jaar 42.000 opvangplekken nodig heeft. Op 1 november had de organisatie 34.000 plekken in gebruik. Ook burgemeester Velema bleef aan de bel trekken bij verschillende instanties, maar 49 dagen later zit hij nog met hetzelfde probleem.