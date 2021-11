Dinsdag is er hardnekkige bewolking, waaruit zeker in het zuiden wat motregen of zelfs regen kan vallen.

Het grauwe wolkendek kan 's middags openbreken: er is dan af en toe zelfs wat ruimte voor de zon. Op een enkele druppel na blijft het droog.

Er staat weinig wind en de temperatuur varieert van 6 graden in Limburg tot 10 à 11 graden aan de kust.