Verzekeraar ASR, tevens de grootste particuliere eigenaar van landbouwgrond in Nederland, geeft milieuvriendelijke boeren een korting van 5 tot 10 procent op de pachtsom die zij betalen. Dat maakt het beursgenoteerde concern dinsdag bekend, schrijft het FD.

ASR Real Estate bezit 36.000 hectare landbouwgrond en 6000 hectare aan landgoederen. Ruim 2000 Nederlandse boeren pachten grond van het bedrijf. Het concern is optimistisch over het effect van deze aanpak.

"We verwachten een grotere impact van onze stap dan alleen rechtstreeks voor de grond die wij verpachten. Want boeren die van ons pachten, bewerken ook vaak grond van andere eigenaren. Als ze op ASR-grond duurzaam boeren, doen ze dat waarschijnlijk ook in de rest van hun bedrijf", zegt Fadyan Pronk van ASR Dutch Farmland Fund in het FD.

Het concern wil dat de hogere kosten van milieuvriendelijker landbouw niet alleen voor rekening van de boeren komen. 'Alle partijen in de agrarische keten dragen verantwoordelijkheid voor deze omschakeling.'

ASR verwacht dat in 2024 alle nieuwe pachters voor de korting zal gaan. Pronk acht het haalbaar dat minimaal 15% tot 20% van de bestaande pachters eveneens in aanmerking komt voor de beloning voor milieuvriendelijk boeren.

Beloning van "schone" boeren valt volgens Pronk onder de strategie 'klimaat-slim boeren' van ASR. Het concern verwacht de derving van pachtgeld terug te verdienen via de waardestijging van schone grond.