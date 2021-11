De bewolking overheerst zondagochtend. Van tijd tot tijd valt wat regen of motregen. In de loop van de ochtend verlaat die regen via Limburg het land, waarna vanuit het noordwesten de zon doorbreekt. Wel is nog een enkele bui mogelijk.

De temperatuur ligt 's ochtends nog rond 10 graden maar daalt gestaag in de middag.

In de nacht van zondag op maandag kan het landinwaarts licht vriezen.

