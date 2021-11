Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Wat was het belangrijkste verhaal deze week? Waar gingen de discussies op de redactie over? Deze week hebben we het over de samenstelling van onze redactie. Die is geen afspiegeling van de samenleving, terwijl het voor onze journalistiek goed zou zijn als dat wel zo was.

NU.nl maakt dit jaar meer eigen nieuws dan ooit. Misschien is het je opgevallen. Een paar jaar geleden werden onze eigen berichten maar een paar keer overgenomen door andere media. Dit jaar gaat de teller richting de honderd.

Op één nieuwsverhaal ben ik in het bijzonder trots. En dat is het verhaal van redacteur Afran Groenewoud over de kosten die je moet betalen als je je achternaam wil veranderen omdat die een link heeft met slavernij.

Dat kan oplopen tot duizenden euro's. Terwijl dat veel minder is als je Poepjes heet.

Eigen verwondering in redactievergadering

Het nieuws van Afran werd overgenomen in binnen- en buitenland. Maar zonder zijn eigen verwondering hadden we het nooit gehad.

Goede journalistiek kan in je eigen achtertuin beginnen. Zo verbaasde ik me ooit over het vroeg boven de grond komen van een bloembol in mijn tuin. Aan het eind van de dag brachten we het nieuws dat de Keukenhof vanwege de opwarming van de aarde veel meer bollen moet planten.

Een beetje een lullig voorbeeld misschien, maar ik vertel het omdat deze vorm op de redactie hierdoor achtertuintjesjournalistiek is gaan heten. Ik moedig al onze journalisten aan om eigen verwondering mee te nemen naar redactievergaderingen. En dat levert regelmatig interessante verhalen op.

Veel van onze tuinen lijken op elkaar

Ik geloof dat we hierdoor relevant voor jullie blijven. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Veel van onze achtertuintjes lijken op elkaar. En ze lijken niet per se op alle tuinen in Nederland. Onze redactie is geen afspiegeling van Nederland, terwijl ik geloof dat het ons journalistiek sterker zou maken als dat wel het geval is.

Een achtertuin in Twente is niet hetzelfde als een achtertuin in de Utrechtse wijk Overvecht. Iemand uit de Bijlmer brengt andere verhalen naar de redactie dan iemand uit Oss.

Nou is het een illusie om te denken dat onze redactie ooit een exacte afspiegeling van Nederland zal zijn. Maar als we nieuws willen brengen dat iedereen aanspreekt en we zo min mogelijk blinde vlekken willen hebben, dan moeten we beter ons best doen.

Traineeship voor divers talent

DPG Media, het bedrijf waar NU.nl deel van uitmaakt, begint daarom begin volgend jaar met een verkort traineeship voor divers journalistiek talent.

Dit is bedoeld voor mensen zonder journalistieke vooropleiding. Mensen die een andere baan hebben, eigenlijk de journalistiek in willen, maar geen idee hebben hoe ze dat moeten aanpakken.

In vijf maanden tijd krijg je de kans om één dag per week in een van de grootste mediabedrijven van Nederland rond te lopen. Je doet kennis en ervaring op als journalist en leert mensen kennen die je verder kunnen helpen in het vak.

Na afloop van het programma kun je een baan krijgen - bij gebleken geschiktheid uiteraard - bij bijvoorbeeld de Volkskrant, Brabants Dagblad of NU.nl. Want wij doen natuurlijk ook mee aan dit programma.

Eerder bij Brabants Dagblad

Dit traineeship volgt op een oproep die Lucas van Houtert, hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, eerder deed voor meer kleur op de redactie. Nisrine Abousalama (32) en Lemmia Laaroussi (45) leren het vak inmiddels op die redactie.

Als je benieuwd bent hoe het ze vergaat, lees dan het interview dat NU.nl-redacteur Tom van Marrewijk met ze had.

Je kunt je hier aanmelden voor het traineeship. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, mag je me altijd mailen: gert-jaap@nu.nl.

Wie weet tot straks op onze redactie.