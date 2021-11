Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Spotify maakt meezingen makkelijker door songteksten toe te voegen

Gebruikers van muziekdienst Spotify kunnen voortaan meelezen met de teksten in nummers. De songtekstfunctie is wereldwijd direct beschikbaar voor betalende en niet-betalende leden. Tijdens het beluisteren van een nummer op Spotify komt de songtekst, mits beschikbaar, onder in beeld te staan.

Wachtrij landelijk afsprakennummer GGD iets afgenomen, maar het blijft druk

De drukte bij het landelijke callcenter van de GGD's is vrijdag iets minder dan voorgaande dagen. Mensen kunnen daardoor gemakkelijker een medewerker te spreken krijgen, meldt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland aan NU.nl.

Verstappen wordt definitief niet gestraft voor duel met Hamilton in Brazilië

Max Verstappen wordt definitief niet gestraft voor zijn verdedigende actie in een duel met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Brazilië. Autosportfederatie FIA heeft het protest van Mercedes vrijdag afgewezen.

Unilever creëerde meer Nederlandse banen sinds verhuizing naar Londen

Sinds Unilever het administratief hoofdkwartier van Rotterdam naar Londen verhuisde, zijn er bij de multinational driehonderd Nederlandse banen bijgekomen. Dat bevestigt het bedrijf aan NU.nl na berichtgeving door RTL Nieuws.

Hostbedrijf haalt website offline die 'coronabesmetting' te koop aanbood

De website jaikwilcorona.nl, die naar eigen zeggen een product verkocht om besmet te raken met het coronavirus, is door het hostingbedrijf achter de site offline gehaald. Dat laat directeur René Oldenbeuving van Hostnet, het bedrijf waarbij de site was ingekocht, vrijdag desgevraagd weten aan NU.nl.

Kamala Harris eerste vrouw die (tijdelijk) presidentiële macht in VS krijgt

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris werd vrijdag de eerste vrouw die presidentiële macht kreeg in de Verenigde Staten. President Joe Biden droeg tijdelijk de macht over aan Harris omdat hij een darmonderzoek onderging.

"De president blijft een gezonde, krachtige, 78-jarige man, die geschikt is om de taken van het presidentschap met succes uit te voeren", meldt Witte Huisarts Kevin O'Connor na afloop van de gezondheidscheck.