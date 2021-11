Vandaag is het meestal bewolkt, maar in het zuiden van Nederland is de meeste zon te zien. Uit het dikke wolkendek valt af en toe een spatje regen of wat motregen.

De zuidwestenwind is matig tot krachtig en het wordt 10 graden, maar de temperatuur kan lokaal oplopen tot 13 graden.

Vanavond en vannacht verandert er weinig. Veel kouder dan 11 graden zal het niet worden.