Duizenden mensen met hiv in Groot-Brittannië hoeven niet meer dagelijks een medicijn te slikken om het virus te bestrijden. Er is een nieuwe "revolutionaire" behandelmethode goedgekeurd waardoor één injectie om de twee maanden tijd voldoende is, zo schrijft de Britse krant The Guardian.

Naar schatting 13.000 van de 100.000 hiv-patiënten in Groot-Brittannië zullen hier profijt van hebben. Het hiv-virus, dat het immuunsysteem aanvalt, kan aids veroorzaken als het onbehandeld blijft. De ziekte is ongeneeslijk, maar dankzij dagelijkse medicijnen kan het virus zo sterk worden onderdrukt dat er geen deeltjes in het bloed meer vindbaar zijn.

Deze behandeling bestaat al jaren en zorgt ervoor dat hiv-patiënten het virus niet meer kunnen overdragen aan anderen. Ook stelt het mensen met hiv in staat een normaal leven te leiden. Wel moeten hiv-geïnfecteerden dagelijks een of meerdere pillen slikken.

Een groep patiënten bij wie het virus al lange tijd onderdrukt is, hoeven binnenkort niet meer dagelijks medicijnen te slikken. Succesvolle proeven laten zien dat zes injecties per jaar het virus net zo goed onderdrukken. Mogelijk hebben de injecties als bijkomend voordeel ook minder bijwerkingen.

"We hebben nog een lange weg te gaan op het gebied van voorlichting over hiv, maar de aankondiging van vandaag laat zien hoe ver we zijn gekomen sinds de epidemie van de jaren tachtig", vertelt Garry Brough van belangenorganisatie Positively UK aan de Britse krant. "Het is een enorme stap voorwaarts. Elke dag medicijnen moeten innemen kan voor sommige mensen fysiek, emotioneel en sociaal zwaar zijn."