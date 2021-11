De Tweede Kamer steunt de mogelijkheid om de coronapas te controleren in kledingwinkels en andere niet-essentiële winkels. Een meerderheid is voor een wetsvoorstel van het demissionaire kabinet om alleen mensen met een geldige QR-code toegang tot deze plekken te geven. Dat bleek woensdag tijdens een debat.

Het is nog niet zeker of de coronapas daar echt zal worden ingevoerd en op welke manier. Dat hangt af van de ontwikkelingen in de komende twee weken en een advies van het Outbreak Management Team (OMT). Ook de Eerste Kamer moet zich er nog over buigen.

Het plan lag moeilijk in de Kamer, maar demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegde toe dat er goed zal worden gekeken naar de proportionaliteit van de maatregel voor de winkels of bijvoorbeeld kapsalons. Onder meer de coalitiepartijen konden zich vinden in zijn toelichting.

Eerder voerde het kabinet de coronapas al in bij de horeca, in de kunst- en cultuursector en bij sportgelegenheden. Op deze plekken moeten bezoekers een QR-code tonen om binnen te komen. Deze QR-code krijgen mensen als ze gevaccineerd, van COVID-19 hersteld of negatief getest zijn.

Het kabinet werkt ook aan wetgeving voor de invoering van een 2G-coronapas. Een negatieve testuitslag is dan niet meer voldoende om binnen te komen. Dit gaat met name om horecagelegenheden en grootschalige evenementen.

Verschillende Kamerleden uitten tijdens het debat zorgen over het voorstel van De Jonge. Het is namelijk nog niet duidelijk per wanneer, voor hoelang en waar je precies een toegangsbewijs nodig hebt. De minister kan dit - zolang de wet van kracht is - later apart regelen via lagere wetgeving: een zogeheten ministeriële regeling.

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker wil dat in de wet wordt opgenomen dat de minister moet nagaan of - waar dat kan - ondernemers op een andere manier dan met de coronapas de veiligheid van hun klanten kunnen waarborgen. Zoals met de verplichte 1,5 meter afstand. De minister moet bepalen waar dit mogelijk is.