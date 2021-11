Minister van Justitie Ferd Grapperhaus gaat het OMT om advies vragen over een plan van de horeca om toch langer open te blijven. In dat plan mogen mensen vanaf 20.00 uur niet meer binnenkomen in horecazaken, maar mogen de gelegenheden wel openblijven met de gasten die al binnen zijn. Grapperhaus zegde dat branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) toe tijdens een gesprek in Den Haag.

Volgens nieuwe regels van het kabinet, die afgelopen weekend zijn ingegaan, moet de horeca om 20.00 uur dicht. Kroegen en restaurants zijn daar niet gelukkig mee, omdat ze dan vaak niet meer rendabel zijn. De horecavereniging kwam daarom met een alternatief plan.

Daarin mogen bezoekers tot 20.00 uur een horecagelegenheid binnengaan. Ze mogen na dat tijdstip niet meer van kroeg of restaurant wisselen, maar mogen wel blijven tot aan de sluitingstijd. Die was tot voor kort 0.00 uur.

Daarmee wordt volgens de vereniging kroeghoppen na 20.00 uur voorkomen, maar zorgt het wel dat cafés en restaurants nog wat extra inkomsten hebben.

Grote schade voor horeca volgens KHN

KHN-voorzitter Robèr Willemsen gaf aan dat Grapperhaus al deze week het OMT om advies wil vragen, waardoor een besluit over dat advies al tijdens de wekelijkse ministerraad op vrijdag kan worden besproken.

"Afgelopen week konden ze vrijdag een maatregel aankondigen die zaterdag inging. Dus als ze vrijdag hiermee instemmen zou het zaterdag al in moeten kunnen gaan", is Willemsen hoopvol.

Volgens hem loopt de schade voor de horeca met de huidige maatregelen - zowel binnen als op een terras verplicht tonen van een QR-code en sluiting om 20.00 uur - in de honderden miljoenen euro per maand. Hoeveel minder dat met het eigen model is, weet hij niet precies. "Maar veel minder."

Gesprek met kabinet was stroef

Het gesprek met Grapperhaus en zijn collega van Economische Zaken Stef Blok verliep volgens Willemsen stroef. Behalve het OMT-advies kwam er volgens hem niets concreets uit.

Wel zei Blok te gaan kijken of de compensatie vanuit het kabinet voor de horeca omhoog kan. Eerder al gaf KHN aan "zeer teleurgesteld" te zijn over de aangekondigde steun voor de horeca.

Dinsdag werd bekend dat het kabinet 1,3 miljard euro extra uittrekt voor bedrijven die door de nieuwe maatregelen worden getroffen. Het gaat dan niet alleen om de horeca, maar ook om onder andere sportverenigingen, culturele organisaties en landbouwbedrijven.