Groepsimmuniteit tegen COVID-19 is geen reëel doel meer. Aanvankelijk was de hoop dat een vaccinatiegraad van 70 procent de pandemie zou uitdoven, maar sinds de entree van de veel besmettelijkere deltavariant is dat idee verdwenen.

"De strategie is niet groepsimmuniteit, want dat is out of reach. Maar we willen wel een zo hoog mogelijke immuniteit", zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdagavond tijdens een coronadebat.

De minister denkt dat het coronavirus steeds in golven zal opleven, zoals dat sinds de uitbraak van zo'n anderhalf jaar geleden steeds gebeurde. Die golven worden wel steeds lager, verwacht hij.

"Je kunt geen groepsimmuniteit laten ontstaan als het virus veel schade aanricht", zei De Jonge. Bovendien kan de zorg dat niet aan en daarom moet er volgens hem via vaccinatie bescherming worden opgebouwd.

Groepsimmuniteit was belangrijk in kabinetsbeleid

Nederland telt zo'n 1,8 miljoen ongevaccineerden. Daarvan belanden er naar verwachting tussen de 20.000 en 25.000 op een zeker moment met COVID-19 in het ziekenhuis en tussen de 3.000 en 4.000 op de intensive care.

Daarbij worden ook gevaccineerden opgenomen in het ziekenhuis. Al met al zorgt dat met de minimale maatregelen van de afgelopen maanden opnieuw voor volle ziekenhuizen en recordaantallen positieve tests.

Met de huidige besmettingsgraad van 85 procent is het waarschijnlijk dat de vaccinaties onvoldoende bescherming bieden, concludeert De Jonge.

Het kabinet stuurde aanvankelijk wel aan op groepsimmuniteit. Demissionair premier Mark Rutte had het er meerdere keren over in zijn tv-toespraak van maart vorig jaar. Met groepsimmuniteit "bouw je als het ware een beschermende muur" om de kwetsbaarste personen heen, zei Rutte. Het was destijds, nog in afwachting van een medicijn of vaccin, dé manier om de verspreiding van het virus af te remmen.

Later veranderde die boodschap. Groepsimmuniteit was niet het doel, maar een gevolg van de gekozen aanpak. Uit een recente reconstructie van Nieuwsuur blijkt dat groepsimmuniteit nog maanden een rol speelde in het kabinetsbeleid.