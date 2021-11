In grote delen van het land is het maandagochtend bewolkt en droog. In het zuidoosten is er soms nevel of mist. Er staat weinig wind en het is minimaal 5 graden.

Overdag blijft het bewolkt. In de loop van de middag valt er af en toe lichte regen en loopt de temperatuur op naar 7 graden. Er staat een zwakke oostenwind.

Dinsdag verandert er weinig aan dit weerbeeld. Het blijft grijs met soms wat lichte regen en een middagtemperatuur van 7 graden.

