De Utrechtse Domtoren is tijdelijk niet meer de hoogste kerktoren van Nederland. De bekende toren is het komende jaar 5 meter korter, omdat vrijdagmiddag de windvaan met de afbeelding van Sint-Maarten van de spits is gehaald voor restauratie.

Ook het kruis onder de beschermheilige van Utrecht krijgt een opknapbeurt. Volgend jaar worden de windvaan en het kruis weer teruggeplaatst op de toren, die dan opnieuw 112 meter hoog zal zijn.

De bouw van de Domtoren begon precies zevenhonderd jaar geleden. Het monument is al vaker gerestaureerd en staat nu weer vele maanden in de steigers voor een grondige restauratie.

"De windvaan is in verhouding maar een klein onderdeel van de werkzaamheden, maar wel een heel belangrijk aspect", zegt wethouder Eelco Eerenberg vrijdag. Hij mocht Sint-Maarten van de spits tillen.

De kromgetrokken beeltenissen van Sint-Maarten, zijn paard en mantel en een bedelaar zullen worden rechtgetrokken. Dat gebeurde voor het laatst in 1995. Voordat de beschermheilige terugkeert op zijn oorspronkelijke plek, wordt zijn beeltenis opnieuw verguld.

De renovatie van de Domtoren is in 2020 begonnen en moet in 2024 zijn afgerond. De 108 meter hoge toren van de Nieuwe Kerk in Delft is nu voor even de hoogste van het land.