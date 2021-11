De boostercampagne wordt versneld, heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge vrijdag bekendgemaakt. Ouderen, inwoners van zorginstellingen en zorgpersoneel met direct patiëntencontact kunnen vanaf volgende week vrijdag een boosterprik tegen het coronavirus krijgen.

Eerder werd bekend dat tachtigplussers en zorgmedewerkers naar verwachting in december hun boosterinjectie kunnen krijgen. Maar dit gebeurt dus twee weken eerder dan verwacht. Ook is deze groep uitgebreid met de inwoners van zorginstellingen.

Wat is een boosterprik precies? Een boosterprik is een extra prik, nog boven op de eerdere coronavaccinaties.

Eerst krijgen de mensen die het grootste risico op ernstige COVID-19 lopen een extra prik. Het kabinet wil dat uiteindelijk iedereen een boosterprik kan halen.

De GGD's worden verantwoordelijk voor het prikken van ouderen, waarbij de oudsten eerst aan de beurt zijn. "De zorg prikt de zorg", aldus het ministerie van Volksgezondheid. Ziekenhuizen enten hun eigen mensen in en nemen ook huisartsen en ambulancepersoneel mee. Andere zorgmedewerkers worden ook door zorgpersoneel geprikt, maar dan wel op GGD-locaties.

Ouderen die zelf naar een GGD-locatie kunnen komen, kunnen daar vanaf 19 november terecht. De eerste uitnodigingen zullen vanaf de 18e op de mat vallen bij 80-plussers. Deze groep mag ook hun partner meenemen voor een prik, mits die minimaal 60 jaar is.

Vanaf 23 november wordt begonnen met het prikken van volwassenen in zorginstellingen. Eind december worden de grofweg 4 miljoen 60-plussers uitgenodigd voor een prik. Daarna zijn de 60-minners aan de beurt. De Jonge denkt dat het een aantal maanden duurt voordat iedereen die het wil een boosterprik heeft gehad. De GGD moet de operatie uitvoeren naast de al bestaande werkzaamheden van de dienst.

Dat het kabinet eerder nog begin december wilde beginnen met boosters leidde tot gefronste wenkbrauwen in zowel de Tweede Kamer als in de zorg. De GGD's gaven eerder deze week aan klaar voor de start te zijn. "We hebben de vaccinatielocaties, we hebben de vaccins en we hebben de mensen. In theorie kunnen we snel beginnen. Maar achter de schermen moeten er nog dingen worden geregeld. Die voorbereidingen zijn in volle gang", gaf de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland woensdag aan.

De Jonge noemt de boostercampagne een "enorme operatie" en is "heel erg blij met al het werk dat de GGD's en de mensen uit de zorg doen". Volgens de bewindsman is alles op alles gezet om de startdatum naar voren te halen. De druk om de prikken eerder te zetten, is groot vanwege de oplopende besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg.

Meerdere landen hebben deze week aangekondigd sneller boosterprikken te gaan zetten om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. In Duitsland en Noorwegen kunnen alle volwassenen binnenkort een extra prik halen, in Suriname kunnen vanaf vrijdag ook veertigplussers een boosterinjectie krijgen.