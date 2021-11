De boostercampagne wordt versneld, bevestigen bronnen na berichtgeving van de NOS. Ziekenhuismedewerkers kunnen als eersten een boosterprik halen. Zij zijn volgende week al aan de beurt. Daarna zijn instellingen voor ouderen en mensen met een beperking met een eigen medische dienst aan de beurt.

Eerder werd bekend dat tachtigplussers en zorgmedewerkers naar verwachting in december hun boosterinjectie kunnen krijgen. Maar dit gebeurt dus twee weken eerder dan verwacht. In januari zou dan worden begonnen met de groep van zestig tot tachtig jaar. Of zij ook eerder dan verwacht geprikt kunnen worden, is nog niet duidelijk.

Wat is een boosterprik precies? Een boosterprik is een extra prik, nog boven op de eerdere coronavaccinaties.

Eerst krijgen de mensen die het grootste risico op ernstige COVID-19 lopen een extra prik. Het kabinet wil dat uiteindelijk iedereen een boosterprik kan halen.

Meerdere landen hebben deze week aangekondigd sneller boosterprikken te gaan zetten om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. In Duitsland en Noorwegen kunnen alle volwassenen binnenkort een extra prik halen, in Suriname kunnen vanaf vrijdag ook veertigplussers een boosterinjectie krijgen.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zal mogelijk nog voor de coronapersconferentie van vanavond meer bekendmaken over de versnelling van de boostercampagne. De druk om de prikken eerder te zetten, is groot vanwege de oplopende besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg.