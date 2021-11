In de ochtend komt in het binnenland plaatselijk dichte mist voor. Elders wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. De mist en lage bewolking lossen overdag maar langzaam op. De zon krijgt donderdag weinig kans.

In het westen is er kans op een bui, in de rest van het land blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 8 en 10 graden. De wind stelt weinig voor.

