In een groot deel van het land is het maandag droog met enkele opklaringen. Aan zee is het echter meer bewolkt en kan er een bui vallen. De temperatuur daalt naar 8 tot 11 graden.

Dinsdag valt er langs de kust soms een bui. Maar in de rest van het land blijft het voornamelijk droog. Aan het einde van de dag kan er landinwaarts een enkele bui vallen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 12 graden.

