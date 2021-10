De dag begint zondag droog met af en toe wat zon. De zuidenwind neemt flink toe en waait uiteindelijk matig tot krachtig. In de loop van de middag trekken er stevige buien over het land, met kans op zware windstoten. In het oosten en noordoosten blijft het lang droog.

De temperatuur stijgt naar 15 tot 17 graden. Zondagavond trekken de buien naar het oosten weg.

Maandag komen vooral in de kustregio's buien voor en is het met 12 of 13 graden een stuk frisser.

