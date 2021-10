Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Laatste repatriëringsvlucht vanuit Marokko aangekomen op Schiphol

Op Schiphol is vrijdag de laatste van tien repatriëringsvluchten vanuit Marokko aangekomen. Het toestel landde rond 23.30 uur en was eerder op de avond vertrokken vanuit Marrakesh, meldt Transavia. Omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland oploopt, stelde Marokko vorige week een vliegverbod van en naar Nederland in. Het Noord-Afrikaanse land gaf Transavia nog wel toestemming om tien repatriëringsvluchten uit te voeren. Deze week werd zeven keer vanuit Marokko naar Nederland gevlogen en eind vorige week waren al drie vluchten uitgevoerd.

Kinderen en ex-partners krijgen 1,3 miljard euro uit pot voor toeslagenaffaire

Het demissionaire kabinet trekt 1,3 miljard euro uit voor de compensatie van kinderen en ex-partners in de toeslagenaffaire. Het geld is afkomstig uit een pot van ruim 5 miljard euro die het kabinet had gereserveerd voor compensatieregelingen in de toeslagenaffaire.

Bultrug voor Nederlandse kust bewijst dat de soort Noordzee ontdekt heeft

Er zwemt een bultrug vlak voor de Nederlandse kust. Tot de eeuwwisseling kwam dat bijna nooit voor, maar sindsdien duikt het zeezoogdier steeds vaker op in onze wateren. Dat is geen reden tot zorg, want de walvissen blijken zich heel goed te redden in de Noordzee, zegt directeur Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn vrijdag tegen NU.nl.

Reisadviezen voor onder meer Italië, Israël en Brazilië worden versoepeld

Het ministerie van Buitenlandse Zaken versoepelt op 29 oktober het reisadvies voor verschillende gebieden, waaronder het vasteland van Italië, San Marino, Vaticaanstad en het Portugese eiland Madeira. Deze gebieden worden dan niet langer als hoogrisicogebied gezien en krijgen de kleurcode groen.

Nieuw-Zeeland opent na ruim anderhalf jaar voorzichtig de grenzen

De regering van Nieuw-Zeeland heeft donderdag (lokale tijd) plannen voor een voorzichtige heropening van de landsgrenzen na ruim anderhalf jaar bekendgemaakt. De verplichte hotelquarantaine wordt volgende maand teruggebracht van veertien naar zeven dagen en reizigers vanaf een aantal Pacifische eilanden hoeven bij aankomst in Nieuw-Zeeland helemaal niet meer in quarantaine.

Veroordeelde terroristen na vrijlating relatief weinig opnieuw de fout in

Van de veroordeelde terroristen wordt 5 procent na vrijlating opnieuw veroordeeld voor een misdrijf met een terroristisch oogmerk, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Overleden Britse zakenvrouw laat dorp waar zij opgroeide 48 miljoen euro na

Doreen Lofthouse, de Britse zakenvrouw achter Fisherman's Friend die in maart op 91-jarige leeftijd kwam te overlijden, laat het Britse kustdorpje waar zij opgroeide ruim 48 miljoen euro na, schrijft BBC News. De dorpsraad van Fleetwood noemt het bedrag "ongelofelijk" en is geroerd door haar vrijgevigheid.