De 'grote rode vlek' op Jupiter, een storm die vermoedelijk al driehonderd jaar oud is en twee keer zo groot is als de aarde, blijkt relatief dun maar vooral dieper dan aanvankelijk gedacht. Naar verwachting bereikt de enorme storm een diepte van 350 tot 500 kilometer, schrijven wetenschappers in een donderdag gepubliceerd onderzoek.

"Er zit net zoveel ruimte tussen de grote rode vlek en Jupiter, als tussen het International Space Station en de aarde", vertelt NASA-onderzoeker Marzia Parisi in gesprek met CNN.

Er kon nieuw onderzoek gedaan worden naar de rode vlek dankzij foto's van ruimtesonde Juno, die sinds 2016 op zo'n 3.500 kilometer afstand om de planeet draait. Met behulp van Juno wordt er informatie over de atmosfeer van de planeet verzameld.

Wetenschappers willen er onder meer achter komen hoeveel water Jupiter heeft. NASA was bij de lancering van de ruimtesonde vooral benieuwd hoe de storm van de rode kleur komt en waar het natuurgeweld de eindeloze stroom van energie vandaan haalt. De storm zou een breedte hebben van 16.000 kilometer en er komen windsnelheden voor van 430 kilometer per uur.

Volgens de onderzoekers is de storm relatief dun. Scott Bolton, hoofdonderzoeker bij de Juno-missie van NASA omschrijft de storm als een 'platte pannenkoek', zo citeert CNN hem.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Juno dat de rode vlek steeds kleiner wordt. Zo zou de storm in 1979 nog twee keer zo groot zijn als de aarde, maar sindsdien is de storm met een derde geslonken.