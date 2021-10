FC Barcelona heeft zondag de Clásico tegen Real Madrid verloren. In Camp Nou werd het 1-2 voor Real, waardoor de druk op Barcelona-trainer Ronald Koeman weer zal toenemen.

Barcelona slaagde er te weinig in om grip te krijgen op de aartsrivaal, al was de ploeg van Koeman niet kansloos in het eindelijk weer eens bijna helemaal gevulde eigen stadion.

Sergiño Dest had het Barcelona na een minuut of twintig een stuk makkelijker kunnen maken, maar hij schoot een open kans op 5 meter van het doel hoog over. Kort daarna had David Alaba aan de andere kant het vizier wel op scherp staan. De Oostenrijker schoot vanaf de rand van het strafschopgebied diagonaal fraai raak.

Real miste nog voor rust een goede kans op de tweede treffer, maar ook Barcelona stichtte zo nu en dan gevaar. De thuisploeg hoopte na een uur spelen op een strafschop na een handsbal van Toni Kroos, maar kreeg een vrije trap tegen omdat de Frenkie de Jong op de schouder van de Duitser zou hebben geleund.

Luuk de Jong biedt als breekijzer geen uitkomst

Barcelona kwam er daarna nauwelijks nog doorheen, waardoor Koeman zich genoodzaakt zag in de slotfase Luuk de Jong als breekijzer te brengen. Het tweede doelpunt van de wedstrijd viel echter aan de andere kant, waar Lucas Vásquez in blessuretijd toesloeg.

In de slotminuut maakte invaller Sergio Agüero er op aangeven van Dest nog 2-1 van, maar direct daarna was het laatste fluitsignaal te horen. Zijn beide Clásico's van vorig seizoen verloor Koeman ook al.

Barcelona zakt door de nederlaag naar de achtste plaats in La Liga, met na negen speelronden vijf punten achterstand op gedeeld koploper Real. Naast 'De Koninklijke' staan ook Sevilla en Real Sociedad op twintig punten. Die laatste club komt later op de avond in actie op bezoek bij Atlético Madrid, dat met één duel minder gespeeld net zoveel verliespunten als de koplopers heeft.

