In het noorden en oosten komen zaterdagochtend brede opklaringen voor en kan wat mist of nevel ontstaan. Overdag is de zon geregeld te zien.

In het noordwesten kan wel dikkere bewolking voorkomen en lokaal wat regen vallen. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. In de middag wordt het 12 graden.

Zondag is het zonniger, droog en ook iets warmer met 12 tot 14 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie.