Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Meer goed nieuws krijgen? Volgen Ontvang meldingen bij een nieuw Goed nieuws-overzicht (één keer per week)

In twee weken tijd 30.000 derde prikken gezet, GGD blij met opkomst tot nu toe

Zo'n 30.000 mensen met een ernstige afweerstoornis hebben in de afgelopen twee weken een derde dosis van een coronavaccin toegediend gekregen, liet de GGD vrijdag desgevraagd aan NU.nl weten. De organisatie is tot dusver tevreden over de opkomst. Deze maand krijgen ongeveer 300.000 mensen met een ernstige afweerstoornis een uitnodiging voor een derde prik. Het kan zijn dat hun afweersysteem nog niet genoeg antilichamen tegen het coronavirus heeft aangemaakt, waardoor ze nog niet genoeg bescherming hebben opgebouwd.

Jongeren doen afstand van 3.300 wapens bij inleveractie

Jongeren hebben tijdens een landelijke inleveractie vorige week in totaal 3.300 wapens ingeleverd. Volgens een voorlopige telling leverde de actie ruim tweeduizend messen, tweehonderd andere steekwapens, bijna vijfhonderd vuurwapens en zeshonderd overige wapens op, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nederlandse rapper Murda mag Turkije verlaten na uitreisverbod

Rapper Murda mag Turkije verlaten. Hij vliegt zaterdag weer terug naar Nederland. Murda, die eigenlijk Önder Dogan heet, werd vorige week opgepakt nadat hij van Kopenhagen naar Istanboel was gevlogen voor een optreden in de Turkse stad. Bij aankomst werd hij staande gehouden, omdat er een onderzoek naar zijn songteksten zou zijn geopend. De rapper kwam een dag later vrij, maar kreeg een uitreisverbod. Dat zou nu zijn opgeheven. Wat dit betekent voor de aanklacht tegen de rapper is nog onduidelijk.

Door lava ingesloten honden op La Palma gered

Zes honden die op het Spaanse eiland La Palma door lavastromen ingesloten waren, zijn gered. De dieren zaten vast in een leeg waterbassin. Het Spaanse bedrijf Aerocámaras was al dagen bezig met de voorbereiding van de redding van de honden en reddingswerkers stonden met vrachtdrones paraat, toen de honden opeens onvindbaar waren. Onbekenden hebben de dieren gered en meegenomen.

Nederlandse man voltooit wandeltocht van 3.000 kilometer op blote voeten

De Nederlandse Afghanistan-veteraan Anton Nooteboom (34) heeft zondag een monstertocht van 3.000 kilometer op zijn blote voeten door Australië voltooid. De uit het Zeeuwse Goes afkomstige 'Barefoot Dutchman', die in 2015 naar Australië vertrok, liep vijf maanden lang gemiddeld 25 kilometer per dag. Daarmee haalde hij 75.000 Australische dollar (ongeveer 48.000 euro) op voor de mentale gezondheid van mannen.

Melbourne beëindigt wereldwijd langste lockdown ooit na halen vaccinatiedoel

In Melbourne is vrijdag een einde gekomen aan de maandenlange lockdown, ondanks een recordaantal positieve coronatests. Doordat de vaccinatiegraad in de Australische miljoenenstad de laatste tijd flink gestegen is, kon de plaatselijke regering echter alsnog versoepelingen doorvoeren. De stad vestigde begin deze maand nog een wereldrecord. Geen stad ter wereld verkeerde als gevolg van de coronapandemie zo lang in een lockdown als Melbourne.

Leidse sterrenkundestudent krijgt 10 voor scriptie, komt eens per tien jaar voor

Masterstudent aan de Universiteit Leiden Arend Moerman heeft een 10 gekregen voor zijn afstudeeronderzoek waarin hij de chaotische interacties van drie zwarte gaten simuleerde. Het komt gemiddeld maar één keer in de tien jaar voor dat een student sterrenkunde het hoogst mogelijke cijfer krijgt, zegt hoogleraar Numerieke sterdynamica Simon Portegies Zwart, die het onderzoek van Moerman beoordeelde.